Фаткулина: надеюсь, что недоброжелатели ещё пожалеют о сказанном

Российская конькобежкапрокомментировала своё выступление в спринтерском многоборье на чемпионате Европы в Нидерландах, где она завоевала бронзу, а также слухи о своей причастности к допинговому скандалу.«День сегодня не сложился. Я должна была выбегать из 38 секунд пятисотку, но не смогла этого сделать. Понимала, что надо шарашить на пятисотке вовсю, чтобы сделать задел перед Каролиной. Я расстроилась, недовольство было самой собой, на 1000 м старалась выходить с мыслью, что надо хорошо всё отработать, но чувствовала, что это не мой бег сейчас, не мои ощущения, которые хотела бы показать на дистанции.Слухи насчёт моей причастности к допинговому скандалу — это поспешные выводы, неприятны слухи обо мне: в принципе по жизни и здесь тоже. Я надеюсь, что всё изменится и они ещё пожалеют о сказанном. Некоторые спортсмены в связи со всеми этими скандалами перестали со мной здороваться, отворачивались, замечала от Ербановой, что она не здоровалась — то ли это был дух соперничества, то ли из-за скандалов. Но после того как она выиграла, была более лояльной ко мне, она улыбалась и принимала мои поздравления, руку пожимала. Молодец», — приводит слова Фаткулиной «Р-Спорт».