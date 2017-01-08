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Фролина: меня вся эта история с допингом в России не касается

8 января 2017, воскресенье. 23:12. Другие
Россиянка Анна Фролина, выступающая за сборную Южной Кореи по биатлону, рассказала, как ей приходится в этой команде, а также о своих соображениях по поводу допингового скандала в России.

«C корейской командой не удаётся находить общий язык. Мне по-прежнему тяжело их понимать, да я и не очень стремлюсь к этому. Понимаю, что мы очень разные. Я только пытаюсь не доставлять им дискомфорта, а они в свою очередь не доставляют дискомфорта мне. Но во многих вещах — начиная с быта и заканчивая отношением к спорту — мы абсолютно разные. У нас совершенно разные спортивные традиции. Мои подходы к профессиональной деятельности отличаются от их. Сказывается наша базовая российская, во многом советская школа. Поэтому они живут своей жизнью, а я своей. Но при этом я не пытаюсь навязывать им своё мнение.

Меня вся эта история с допингом не касается. По крайней мере не сталкивалась ни с разговорами, ни с косыми взглядами. Неверие Коукаловой? Каждый имеет право верить во что хочет и свободно высказывать своё мнение. Если она считает, что в России нет чистых спортсменов, это её дело. Но и я имею право выбирать, к кому прислушиваться, а на кого просто не обращать внимания», — отметила Фролина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Кругловым.

Полную версию интервью можно прочитать, пройдя по следующей ссылке:
https://www.championat.com/other/article-264790-anna-frolina---o-vystuplenii-za-sbornuju-korei.html
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анна Фролина (Булыгина)
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