Отмена отстранения скелетонистов была достигнута в сотрудничестве ФБР и IBSF

Пресс-атташе Федерации бобслея России (ФБР)прокомментировала решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) об отмене временного отстранения четырёх российских скелетонистов:«Ребята подозревались в нарушениях антидопинговых правил, но спортсмены не подавали апелляций. Российская федерация бобслея и скелетона тесно сотрудничала с IBSF. Была создана специальная комиссия, на которой выслушали спортсменов. Большую работу проделали президент и генеральный секретарь федерации. Нашей задачей было прояснить ситуацию и дать ребятам возможность высказаться, потому что мы сочли дисквалификацию несправедливой. Нам это удалось, чему мы очень рады. Теперь спортсмены выступят на чемпионате Европы», — приводит слова Макаровой «Спорт-экспресс».