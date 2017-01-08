Стал известен состав сборной России по биатлону на этап КМ в Рупольдинге

Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил имена спортсменов, которые выступят на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.
«На этапе Кубка мира в Рупольдинге, как и обговаривали ранее, мы включим в состав Викторию Сливко. Планируем, что она будет стартовать в эстафете. Мужскую команду пополнит Алексей Волков. Кроме того, в Рупольдинге будет стартовать Евгений Гараничев. Юрий Шопин поедет на следующий этап Кубка IBU — там будет индивидуальная гонка, мы хотим посмотреть на него в этой дисциплине. Возможно, он вернётся на Кубок мира уже в Антерсельве — всё будет зависеть от его состояния», — прокомментировал решение штаба главный тренер команды Александр Касперович официальному сайту СБР.
Состав сборной России по биатлону на 5-й этап КМ:
Мужчины: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Евгений Гараничев.
Женщины: Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Виктория Сливко.