Касперович: Волков будет стартовать в эстафете, весь состав назовём 10 января

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал выступление мужской команды на этапе Кубка мира в Оберхофе и рассказал о планах на ближайший этап Кубка мира в Рупольдинге.
«В мужской команде состав очень ровный, стабильный. У Матвея Елисеева была нервозность перед стартом спринтерской гонки – на ботинке поломалась скоба, с винтовкой были проблемы. Пришлось моментально всё это ремонтировать, менять. Спортсмен занервничал, и не всё получилось в стрельбе и ходом. Но мы будем решать, где ему стартовать, где пропускать, чтобы можно было подвести спортсмена к чемпионату мира. Посмотрим в Рупольдинге его функциональное состояние, сделаем биохимический анализ, чтобы ни в коем случае не перегрузить Матвея.
Алексей Волков, как мы планируем, будет стартовать в эстафете. По остальным участникам эстафеты мы примем решение 10 января.
Что касается Антона Шипулина – конечно, все мы ждём от него высоких результатов, но нужно учитывать, что у него было недомогание на сборе. Возможно, он не полностью восстановился из-за пищевого отравления. Его самочувствие сказалось на выступлении.
Про Максима Цветкова и Антона Бабикова можно сказать: они проделали хороший объём работы, почувствовали вкус кубковых побед, они борются, диктуют, выходят на равных. Максим стороной обходит чемпионов мира, олимпийских чемпионов, не робеет перед ними, активно проводит хорошую, агрессивную гонку. Это очень здорово. И про Антона могу сказать то же самое – он тактически грамотно раскладывает гонку, даже занимая 20-е позиции, сражается до конца. Знает, где должен сработать, где выиграть, на каких участках. У него ещё очень большой резерв. Самое главное – он анализирует гонку и делает грамотные выводы, где можно будет выиграть и как», — приводит слова Касперовича пресс-служба СБР.