Исинбаева встретилась с легендарным аргентинским футболистом Марадоной

«С легендой мирового футбола Диего Марадона!» — подписала Исинбаева фотографию с Марадоной, которую опубликовала в своём «твиттере».
В минувшем году Елена Исинбаева объявила о завершении карьеры. Помимо олимпийских успехов Исинбаева трижды побеждала на чемпионатах мира на открытом воздухе и четырежды на чемпионатах мира в помещениях. Также в её активе золото Кубка мира и по одной золотой медали чемпионатов Европы на открытом воздухе и в помещениях.
Посмотреть фотографию можно, пройдя по следующей ссылке:
https://twitter.com/yelenaisinbaeva/status/818190927651098624