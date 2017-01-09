Исинбаева встретилась с легендарным аргентинским футболистом Марадоной

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестомвстретилась с легендой мирового футбола«С легендой мирового футбола Диего Марадона!» — подписала Исинбаева фотографию с Марадоной, которую опубликовала в своём «твиттере».В минувшем году Елена Исинбаева объявила о завершении карьеры. Помимо олимпийских успехов Исинбаева трижды побеждала на чемпионатах мира на открытом воздухе и четырежды на чемпионатах мира в помещениях. Также в её активе золото Кубка мира и по одной золотой медали чемпионатов Европы на открытом воздухе и в помещениях.Посмотреть фотографию можно, пройдя по следующей ссылке: