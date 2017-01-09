Касперович: доволен выступлением биатлонисток на этапе КМ в Оберхофе

Главный тренер сборной России по биатлонупроанализировал выступление женской команды на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе.«Подводя итог выступления на этапе Кубка мира в Оберхофе, скажу, что был хороший, достаточно плотный этап. Я доволен выступлением девочек. Ульяна Кайшева меня порадовала — приехав с этапов Кубка IBU, она показала неплохую скорость. На этапах Кубка мира ей ещё нужно ощутить уверенность. Говорит, что ей очень понравилось, довольна своими выступлениями. Хотя Оберхоф — самый сложный этап. После каникул и отдыха неизвестно, кто в каком состоянии находится. Тем более трасса там очень сложная.У остальных девочек тоже есть хороший сдвиг — наблюдается динамика в скорости и у Татьяны Акимовой, и у Ольги Подчуфаровой. В гонке преследования, например, Ольга очень хорошо прошла последний круг, она справляется с нагрузками. Таня Акимова и в Нове Место, и в Оберхофе завершала контактные гонки с тремя чистыми рубежами. Насчёт допущенных ею промахов я разговаривал с тренерами: возможно, были ошибки на изготовке. Конечно, на втором рубеже, на «лёжке», она работала очень долго, потеряла время. Хотя первый выстрел она сегодня просто здорово работала, наравне со всеми ведущими биатлонистками. Это очень радует. Выступление Ирины Услугиной пока очень сложно оценивать, но она попала в гонку преследования, старалась. Мы дадим ей шанс выступить в Рупольдинге, чтобы уже чётко определиться, кто будет выступать на чемпионате мира», — приводит слова Касперовича официальный сайт СБР.