IAAF готова продолжить обсуждение возможного обнуления мировых рекордов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) ответила на предложение президента Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) Джанни Мерло обнулить все мировые рекорды.«Что касается вашего предложения обнулить мировые рекорды, то мы понимаем ваше негодование. Мы знаем, что, возможно, в прошлом были атлеты, которые установили рекорды нечестным путём. Но при этом нельзя наказывать честных спортсменов, которые били мировые рекорды благодаря упорному труду, посвящая себя спорту в окружении «чистых» тренеров и под эгидой «чистых» федераций. Мы готовы к дальнейшему обсуждению этого вопроса, но нашим приоритетом является защита «чистых» атлетов. Если обнулить список мировых рекордов, они рискуют потерять своё место в истории, а их достижения будут приравниваться к тем, что были добыты нечестно», — говорится в заявлении IAAF на официальном сайте AIPS.