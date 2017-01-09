Первый тренер Устюгова: главный старт сезона — ЧМ, там надо обязательно выиграть

Первый наставник лыжникапрокомментировал обеду воспитанника на «Тур де Ски» — 2017.«Особенно напрягал классический масс-старт накануне, где Сергей выложился на сто процентов ради второго места. Серёжа хоть и говорил: «Иван Геннадьич, я в порядке», но, думаю, он очень устал. А эта гора – непростое испытание. Я там был и имею представление, что это такое. По ходу гонки я заранее знал, что Серёжа ничего не проиграет на равнинной части и всё решится на трёх километрах в гору. Там есть три крутых перепада, но в ходе трансляции я заметил, что Сергей там не уступает. А уже ближе к финишу, на более пологой части, он точно не должен был никого подпустить близко.Конечно, я не мог предполагать, что получится выиграть пять из пяти, а в совокупности – шесть из семи гонок. Я знал, что Сергей находится в хорошей форме и будет одним из лидеров этого «Тура». Но чтобы такое!Как удержать эту форму ещё почти два месяца до чемпионата мира в Лахти? Мы готовы пожертвовать какими-то этапами Кубка мира и, возможно, даже борьбой за общий зачёт Кубка мира ради победы на чемпионате мира. Кубок мира – это, конечно, прекрасно, но главный старт сезона у нас в Лахти. Там надо обязательно выиграть», — приводит слова Брагина «Спорт-экспресс».