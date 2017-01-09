Сундбю: Устюгов будет очень опасным соперником на ЧМ в Контиолахти

Норвежский лыжникпрокомментировал соперничество с россиянином, который выиграл многодневку «Тур де Ски», отметив, что не мог сражаться в полную силу из-за проблем с желудком.«Устюгов будет очень опасным соперником на чемпионате мира в Контиолахти. У него есть качества, которые делают его очень опасным. Но у меня есть планы быть на чемпионате мира ещё опаснее, чем Устюгов», — приводит слова Сундбю TV2.«Я не смог оптимально подготовиться к последнему этапу — всю ночью провёл в туалете. Всё началось вчера вечером. Было неприятно, но я был вынужден сосредоточиться на гонке. Пришлось это проигнорировать. Я не мог просто так сдаться. Может, мне и не стоило всем об этом рассказывать, но лучше спать в своей кровати, чем сидеть в туалете», — цитирует Сундбю VG.