Устюгов: Сундбю хитрит, называя меня лучшим лыжником мира. Лучший — Нортуг

Победитель «Тур де Ски»—2017 российский лыжникпрокомментировал слова норвежцао том, что он является лучшим лыжником мира, а также признался, что предпоследняя гонка на «Тур де Ски» далась ему сложнее всего.«Сундбю назвал меня лучшим лыжником мира? Норвежец хитрит. Лучший лыжник в мире – это Петтер Нортуг, он действующий четырёхкратный чемпион мира, но на самом деле и у Сундбю майка лидера, идёт первым в общем зачёте. И перетягивать на себя эту майку, говорить, что я лучший лыжник в мире на данный момент, не есть хорошо. Лучший лыжник – Петтер Нортуг, а потом уже идёт Сундбю.Думаю, что раз Нортуг пропустил „Тур де Ски“, то он в поисках себя. И в Лахти он приедет голодный до медалей, уверен.Сложнее всего мне далась предпоследняя гонка, это был кризисный момент. Я очень нервничал перед гонкой, потому что я знал, что она решающая. Спасибо ребятам, они мне очень сильно помогли. Бессмертных, Ларьков… Я это ещё не раз вспомню, без них не было бы этой победы. Мы выиграли, это победа сборной России, победа всей России», — цитирует Устюгова «Р-Спорт».