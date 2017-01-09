Полтавец: Фаткулина сейчас иначе всё воспринимает — и себя, и коньки

Главный тренер сборной России по конькобежному спортупрокомментировал победыв двух стартах на 500 м на чемпионате Европы в Херенвене. В общем зачёте спринтерского многоборья она стала третьей.«Победы Ольги на „пятисотке“ — это маленькая радость и для неё, и для нас, тренеров. Были два трудных сезона после Олимпиады — поиски, работа, над ботинками пришлось потрудиться. Сейчас уже больше получается в работе, чем в последние два сезона. И настрой у неё поменялся. Она иначе себя воспринимает — и себя, и коньки, и всё остальное, связанное с конькобежным спортом.Ну и то, что происходило в Херенвене три недели назад на этапе Кубка мира, — ажиотаж, предвзятость, поспешные выводы — это всё немного поутихло, но зато добавило ей мотивации. Это взросление, эти трудности делают сильнее. Она находит в этом экстрамотивацию и спортивную злость», — цитирует Полтавца «Р-Спорт».