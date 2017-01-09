Йюльхя: для попадания в сборную на ЧМ в Лахти Кайсе надо выступить в Швеции

Главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкамоценил шансы биатлонисткина участие в чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти.«Мы обсудим ситуацию с Кайсой в ближайшие несколько дней. Ей нужно ещё завоевать место в сборной, но для этого нужно принять участие в этапе Кубка мира в Швеции, который стартует 21 января. Также важно понять, как это скажется на её выступлении в Кубке мира по биатлону», — цитирует тренера Iltalehti.По словам специалиста, если Кайса не выступит в Швеции, то на чемпионате мира в Лахти может претендовать лишь на роль запасной.