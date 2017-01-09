Нойнер включена в Зал славы немецкого спорта

Двукратная олимпийская чемпионка немецкая биатлонисткабыл включена в Зал славы немецкого спорта, сообщает Bild. Её кандидатура была утверждена по итогам голосования на сайте издания.Нойнер — 12-кратная чемпионка мира по биатлону, трёхкратная обладательница Кубка мира (2007/08, 2009/10, 2011/12), обладательница семи малых Кубков мира, трёхкратная чемпионка мира по летнему биатлону. Магдалена завершила карьеру по окончании сезона-2011/12 в возрасте 25 лет.Также членом Зала славы стал семикратный чемпион «Формулы-1»