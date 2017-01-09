Югра поздравила лыжника Устюгова с победой на «Тур де Ски — 2017»

Директор департамента физкультуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округаофициально поздравил югорского лыжникас победой на «Тур де Ски — 2017».«Уважаемый Сергей! Мы восхищены Вашей уверенной победой в престижной многодневной гонке «Тур де Ски — 2017»!От лица любителей спорта, всех жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поздравляю Вас с фантастическим результатом! В нелёгкие для российского спорта времена Вы доказали всему миру стойкость, уверенность в своих силах, выступая не только за себя, но и за необоснованно отстранённых от соревнований российских лыжников.Воспитанник югорского спорта, несмотря на трудности и обидные неудачи, Вы уже стали легендой, примером и образцом для начинающих спортсменов.Желаю Вам, Сергей, крепкого здоровья, боевого настроя в предстоящих гонках, исполнения всего задуманного, удачи, счастья и любви!» — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте департамента физической культуры и спорта округа.