Югра поздравила лыжника Устюгова с победой на «Тур де Ски — 2017»

Директор департамента физкультуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа Игорь Губкин официально поздравил югорского лыжника Сергея Устюгова с победой на «Тур де Ски — 2017».
«Уважаемый Сергей! Мы восхищены Вашей уверенной победой в престижной многодневной гонке «Тур де Ски — 2017»!
От лица любителей спорта, всех жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поздравляю Вас с фантастическим результатом! В нелёгкие для российского спорта времена Вы доказали всему миру стойкость, уверенность в своих силах, выступая не только за себя, но и за необоснованно отстранённых от соревнований российских лыжников.
Воспитанник югорского спорта, несмотря на трудности и обидные неудачи, Вы уже стали легендой, примером и образцом для начинающих спортсменов.
Желаю Вам, Сергей, крепкого здоровья, боевого настроя в предстоящих гонках, исполнения всего задуманного, удачи, счастья и любви!» — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте департамента физической культуры и спорта округа.