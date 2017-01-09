Дубровский: лидеру команды Аввакумовой по силам завоевать медаль на ЧМ в Лахти

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Россиипрокомментировал призовые места летающих лыжниковна этапах Кубка мира.«Два подиума Ирины Аввакумовой в Оберстдорфе не стали сюрпризом. Перед третьим этапом Кубка мира Ира занимала в общем зачёте пятое место (сейчас уже четвёртое), так что её уровень давно всем известен. В Германии Аввакумова уступила только трёхкратной обладательнице Кубка мира японке Саре Таканаси — это прекрасный результат. Отмечу тренерский штаб женской сборной России, который сумел правильно подвести спортсменку к старту. Выступление Аввакумовой за полтора месяца до чемпионата мира вселяет оптимизм. При правильной подготовке и должном настрое лидеру женской команды по силам завоевать в Лахти медаль. При этом никакого давления на Аввакумову со стороны федерации нет. Ира сама прекрасно знает свои возможности и понимает, что призовое место на чемпионате мира и в общем зачёте Кубка мира — это для неё вполне достижимые цели.Что касается третьего места Евгения Климова на этапе Кубка мира в рамках престижнейшего «Турне четырёх трамплинов», для всех нас это большая и приятная неожиданность. Жене отчасти повезло с тем, что организаторы соревнований в Инсбруке из-за отсутствия на стадионе искусственного освещения и в связи с растянувшейся почти на два часа первой попыткой приняли решение вторую попытку не проводить. Но в то же время свой единственный прыжок на 127 метров, принёсший ему медаль, Климов сделал мастерски. В отличие, кстати, от многих фаворитов, которые не сумели справиться с ветром. Сейчас для Климова важно закрепиться в ТОП-20 и зарабатывать зачётные очки, необходимые для завоевания олимпийской лицензии», — приводит слова Дубровского Служба информации ОКР.