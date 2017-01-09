ВФЛА: Исинбаева не вернётся в спорт, она попала в список кандидатов формально

Всероссийская федерация лёгкой атлетики пояснила включение в список кандидатов в сборную России на 2017 год двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом, объявившей о завершении карьеры в августе 2016 года.«Никаких громких выводов из этого делать не нужно. Мы подавали список заранее, а Исинбаева к тому времени просто физически не успевала написать заявление. Поэтому она и значится в этом списке. В ближайшее время это заявление будет в федерации, и её фамилия сразу будет вычеркнута из списка», — приводит слова представителя ВФЛА ТАСС.