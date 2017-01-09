Легкоатлет Дылдин дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил

Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес решение о дисквалификации российского спринтера, сообщает пресс-служба ВФЛА.Дылдин признан виновным в нарушении статьи 32.2(с) правил соревнований IAAF «Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб» и дисквалифицирован на четыре года. Дисквалификация вступает в силу с даты решения CAS (6 января 2017 года).Дылдин является чемпионом Европы 2010 года, завоёвывал серебро ЧЕ-2014 и бронзу чемпионата мира 2013 года — все в эстафете 4 x 400 м. Он также занял третье место в эстафете на Олимпиаде-2008, но из-за положительной допинг-пробы Дениса Алексеева российская команда была лишена награды.