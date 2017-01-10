Аркаев: обвинения в приставаниях к юным гимнасткам — бред сивой кобылы

Заслуженный тренер СССР и России Леонид Аркаев, под чьим руководством российские спортсмены завоевали множество золотых медалей на крупнейших международных соревнованиях, опроверг обвинения в приставаниях к несовершеннолетним гимнасткам.
«Это бред сивой кобылы – единственное, что я могу сказать. Я готов со всеми оппонентами встретиться, чтобы при них сказать, что этого не было и быть не могло», — приводит слова Аркаева «Инфо-РМ» со ссылкой на «ТелеСети Мордовии».
Недавно одна из гимнасток в интервью «Столице С» сказала следующее: «Он лапал своих подопечных даже в спортивном зале. И это не просто невинный шлепок по пятой точке за удачно выполненный элемент, а настоящие приставания. Подобное происходило даже в сауне, которую мы посещали в обязательном порядке. Заходил Аркаев и делал 14–15-летним девчонкам массаж всего тела. Помню, как Леонид Яковлевич пригласил меня к себе домой, чтобы рассказать о правилах и показать видео. Этот просмотр закончился попыткой расстегнуть мне блузку и уложить в кровать».