Кудрявцева оповестила FIG о завершении карьеры
10 января 2017, вторник. 02:52.
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Многократная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпийских игр — 2016 по художественной гимнастике Яна Кудрявцева
всё же завершила профессиональную карьеру, сообщает официальный сайт Международной федерации гимнастики (FIG). О своём решении Кудрявцева уведомила FIG в конце прошлого года.
Информация о возможном завершении карьеры 19-летней Кудрявцевой появилась в конце ноября прошлого года. Тогда президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила
, что Кудрявцева, вероятно, завершит карьеру из-за перелома ноги. Позже Яна сообщила
, что ещё не приняла окончательного решения на этот счёт.