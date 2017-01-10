М. Фуркад выступит в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Лидер общего зачёте Кубка мира француз Мартен Фуркад примет участие в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия), которая состоится 11 января, сообщает L'Equipe. Ранее сообщалось, что он может пропустить эту гонку. Однако накануне стало известно, что из-за болезни участие в эстафете не примет, и Мартен будет вынужден его заменить. Также в состав команды на эстафету вошлиВ женской эстафете выступят