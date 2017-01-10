Стала известна заявка мужской сборной РФ по гандболу на чемпионат мира — 2017

Тренерский штаб сборной России по гандболу огласил заявку команды на чемпионат мира во Франции, который пройдёт с 11 по 29 января, сообщает официальный сайт ФГР. На первом этапе соперником подопечных Дмитрия Торгованова будут команды Франции, Польши, Норвегии, Бразилии и Японии.
Гандбол. Заявку мужской сборной России на чемпионат мира
Правые крайние: Дмитрий Ковалёв («Чеховские медведи»), Даниил Шишкарев («Вардар», Македония).
Правые полусредние: Дмитрий Киселёв («Университет-Нева»), Сергей Шельменко («Мотор», Украина).
Разыгрывающие: Дмитрий Житников («Висла», Плоцк), Павел Атьман (БГК им. Мешкова, Беларусь).
Левые полусредние: Александр Шкуринский (СКИФ), Азат Валиуллин («Лемго», Германия), Александр Деревень («Вардар», Македония), Сергей Горбок («ПИК Сегед», Венгрия).
Линейные: Александр Черноиванов («Чеховские медведи»), Глеб Калараш («Мотор», Украина), Михаил Чипурин («Иври», Франция).
Левые крайние: Игорь Сорока («Мотор», Украина), Тимур Дибиров («Вардар», Македония).