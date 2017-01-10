Лукашкин: без иностранных судей на ЧР по ходьбе турнир не будет отборочным

Старший тренер сборной России по спортивной ходьбесообщил, что если на зимнем чемпионате России не будут присутствовать иностранные судьи, то статус турнира как отборочного для участия в Кубке Европы будет неясен. Чемпионат России пройдёт 18-19 февраля в Сочи. IAAF лишила ВФЛА членства в организации в ноябре 2015 года.«Если нам не разрешат пригласить иностранных судей на чемпионат России, то спортсмены не смогут выполнить нормативы, и тогда он не будет отборочным. Пока руководство ВФЛА ещё не сделало запрос в IAAF, чтобы нам разрешили пригласить иностранных судей. Это надо сделать до старта, мы хотели до конца января иметь ясность по этому вопросу.В понедельник был разговор с главным тренером предварительный. Думаю, вопрос про заявки сборной по спортивной ходьбе решится в течение недели-двух», — цитирует Лукашкина «Р-Спорт».