Карпушенко: Кудрявцева останется одной из величайших гимнасток эпохи

Тренер многократной чемпионки мира, серебряного призёра Олимпийских игр — 2016 по художественной гимнастикепрокомментировала решение подопечной завершить карьеру. О своём намерении Кудрявцева уведомила Международную федерацию гимнастики в конце прошлого года.«Это действительно так, Яна завершает карьеру, она так решила. Я думаю, Яна приняла это решение потому, что всё-таки ещё четыре года, учитывая состояние здоровья, это сложно, а другой цели, кроме Олимпийских игр, у неё нет. Был разговор остаться на год или на два, но для Кудрявцевой этот вопрос поставлен совершенно по-другому — или оставаться до Игр в Токио или зачем?Безусловно, Яна останется одной из величайших гимнасток эпохи. Кудрявцева — личность, она очень много успела сделать за эти четыре года. Может быть, будем говорить так, у неё был короткий век в гимнастике, но очень сконцентрированный и очень активный. У неё были и разные стили, очень много интересных программ, очень насыщенная спортивная жизнь.Наверное, Яна поступила правильно. Важно не как долго ты выступаешь, а именно как ты это делаешь. Эти четыре года Кудрявцева выступала и тренировалась с колоссальной самоотдачей.Я думаю, что Яна обязательно останется в художественной гимнастике в иной роли. Не может такого быть, что это всё для Кудрявцевой уйдёт. Пока она совершенно не хочет работать тренером, более того, я считаю, что это рано для неё. Чтобы работать тренером, нужны не только спортивные знания, а совершенно иная жизненная ситуация. Чтобы быть тренером, нужно отдавать. Пока, наверное, в своём возрасте Яна ещё не готова отдавать», — цитирует Карпушенко ТАСС.