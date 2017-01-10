Торгованов: считаю, что у сборной РФ самая серьёзная группа на ЧМ по гандболу

Главный тренер сборной России по гандболуоценил соперников команды на предстоящем чемпионате мира во Франции. На первом этапе россияне сыграют с командами Франции, Польши, Норвегии, Бразилии и Японии. Турнир пройдёт с 11 по 29 января.«Первый матч будет очень нервным, как на любом чемпионате мира или Европы. Япония для нас скорее неизвестный соперник. У нас много видео игры Японии, но оно всё старое, а нового нет совсем. Я думаю, что мы готовы к этой команде, завтра проведём разбор их игры.Что касается остальных соперников, то я считаю, что у нас самая серьёзная группа на турнире. Норвегия сыграла отлично на прошлом чемпионате Европы и попала в четвёрку сильнейших команд. Франция и Польша не требуют представления. Бразилия — чемпион Америки, все игроки сборной играют в ведущих европейских клубах. Но мы никого не боимся», — передаёт слова Торгованова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.