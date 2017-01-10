Дибиров: никто не знает, чего ожидать от сборной России, но нас точно боятся

Капитан сборной России по гандболуво время открытой тренировки на базе в Новогорске рассказал о подготовке команды к чемпионату мира во Франции, который пройдёт с 11 по 29 января.«Подготовка к турниру получилась немного скомканной, ведь на турнире в Риге мы выступали не в оптимальном состояние, да и в Беларуси были микроповреждения, но ничего серьёзного. Получается, что все вместе мы ещё ни одного матча не провели, чтобы говорить о силе команды и её уровне. Нам есть за счёт чего добавить, и мы довольны в целом нашей физической и тактической готовностью. Едем во Францию во всеоружии.Первый матч у нас с Японией — это очень неудобный соперник, и на моей памяти мы встречались несколько раз, и каждый раз было тяжело. Стиль игры для нас очень непривычный, они проповедуют азиатский стиль, он более эмоциональный. Самое главное для нас в этом матче — сыграть дисциплинированно в обороне и эффективно на контратаках. Что касается остальных игр в группе, то хочется в первых трёх матчах набрать максимальное количество очков, и потом уже будет видно, как мы выступим против Франции. Если это будет энергозатратно, то можем и поберечь своих лидеров. Турнир длинный, и свою позицию придётся решать в последнем матче с Бразилией.Мы едем тёмной лошадкой на чемпионат мира, ведь на чемпионате Европы в прошлом году мы немного недосказали в плане игры. Могли оказаться в полуфинале, но обидные потери в конце помешали. Никто не знает, чего от нас ожидать, но нас точно опасаются и боятся. У нас есть тузы в рукаве, и это в первую очередь ротация в этом году», — передаёт слова Дибирова корреспондент " Чемпионата" Никита Кузин.