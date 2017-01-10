СБР не будет реагировать на слова Бегю о Логинове

Руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России Константин Бойцов сообщил, что СБР не будет делать официальных заявлений по поводу слов французского биатлониста Аристида Бегю о том, что ему неприятно проигрывать россиянину Александру Логинову, отбывшему дисквалификацию за использование эритропоэтина. Бегю назвал россиянина мошенником.
«Если есть официальная бумага – есть официальная реакция. А когда Пихлер, Бегю или кто-то ещё что-то сказал… У нас вот New York Times тоже привёл признание РУСАДА в существовании системы допинга, а потом выяснилось, что этого признания на самом деле не было. Так что какая-то реакция возможна только при наличии официальных документов, а не чьих-то цитат», — цитирует Бойцова «Лайф».