Зеппельт: Бах раздражён решением Путина назначить Мутко вице-премьером

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте и лёгкой атлетике в частности, сообщил, что глава Международного олимпийского комитета Томас Бах недоволен назначением бывшего министра спорта России Виталия Мутко на пост вице-премьера правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
«Разговоры в МОК: Бах был раздражён решением Путина назначить Мутко, подозреваемого в сокрытии положительных допинг-проб, на пост вице-премьера. Их отношения страдают?» – написал Зеппельт в своём «твиттере».