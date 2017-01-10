«Енисей» вновь победил «Сибсельмаш» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Новосибирский «Сибсельмаш» проиграл красноярскому «Енисею» в матче чемпионата России по хоккею с мячом со счётом 4:6. Для хозяев льда это поражение стало 16-м в 20 матчах. «Енисей» одержал 13-ю победу. Накануне красноярский клуб оказался сильнее со счётом 5:1.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Енисей» (Красноярск) — 4:6 (1:2).
Голы: Чернышёв, 7 (0:1); Вшивков, 16 (1:1); Миргазов, 37 (1:2); Викулин, 52 (1:3); Доровских, 62 (2:3); Миргазов, 65 (2:4); Вдовенко, 69 (2:5); Ган, 69 (3:5); Маврин, 84 (4:5); Миргазов, 90 (4:6).
В турнирной таблице группы «Восток» «Сибсельмаш» занимает шестое место, «Енисей» — второе.