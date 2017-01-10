Кучина: чётких регламентов по сроку принятия решения IAAF по заявкам нет

Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка, первой из российских легкоатлеток отправившая в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций индивидуальную заявку для участия в международных соревнованиях, сообщила, что новостей о ходе её рассмотрения пока нет. В случае положительного ответа Мария сможет выступать на турнирах под нейтральным флагом.«Есть ли какие-то новости на эту тему? Пока нет. Мы дослали все необходимые документы согласно новым критериям IAAF и ждём. Чётких регламентов по поводу сроков принятия решения нет», — цитирует Кучину официальный сайт ВФЛА.