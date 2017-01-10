Привалов: скорее всего, Бегю просто заинтересован в устранении конкурентов

Двукратный призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов прокомментировал слова француза Аристида Бегю о том, что ему неприятно проигрывать россиянину Александру Логинову, отбывшему дисквалификацию за использование эритропоэтина.
«Логинов — перспективный спортсмен. Скорее всего, француз просто заинтересован в устранении конкурентов. Александр уже отбыл своё наказание и вполне может выступать. Можно сказать всё что угодно. Бегю тоже силен. Но помимо физической подготовки в спорте есть и психологическая сторона, которую, к сожалению, не всегда удаётся поддерживать на должном уровне. Возможно, на иностранных спортсменов оказывается давление со стороны национальных федераций», – цитирует Привалова «Спорт-экспресс».