Брынзак: Тюмень организовывала чартеры, а в Финляндию придётся добираться самим

Президент федерации биатлона Украиныпрокомментировал решение о переносе восьмого этапа Кубка мира по биатлону из Тюмени в Контиолахти.«Нам всё равно, где соревноваться. Разница лишь в том, что Тюмень организовывала чартеры, а в Финляндию придётся добираться рейсовыми самолётами, вот и вся разница», — приводят слова Брынзака «Подробности».Напомним, что в конце декабря Союзом биатлонистов России было принято решение о переносе из России этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове.