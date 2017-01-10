Семикратный чемпион мира по бенди Иванушкин перешёл в «Байкал-Энергию»

Семикратный чемпион мира по хоккею с мячомподписал контракт с иркутским «Байкалом-Энергией». Ранее 37-летний хоккеист с 2006 года выступал за московское «Динамо».«Возможность перехода в «Байкал-Энергию» мы обсуждали с руководством последние года три. Но до логического завершения переговоры не доходили. Что касается «Динамо», то не секрет, что уже третий год клуб находится в бедственном положении. Я оставался до последнего, но клуб не исполнил передо мной некоторые обязательства. Было много вариантов продолжения карьеры, но я всегда держал в уме предложение из Иркутска», – приводит слова Иванушкина „Комсомольская правда — Иркутск“.