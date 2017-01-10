Климов с рекордом трамплина выиграл первый старт на ЧР в Чайковском

Представитель Московской области Евгений Климов победил в первом старте на трамплине К-125 на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплинов в Чайковском, показав рекорд трамплина. Второе место занял Максим Сергеев из Татарстана, а замкнул тройку призёров Денис Корнилов из Нижегородской области.
Напомним, что на этапе «Турне четырёх трамплинов» в Австрии Климов занял третье место.
Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат России. Чайковский
Мужчины. Трамплин К-125. Первый старт
1. Евгений Климов (Московская область) — 291,2.
2. Максим Сергеев (Республика Татарстан) — 270,0.
3. Денис Корнилов (Нижегородская область) — 253,2.