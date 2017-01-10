Климов с рекордом трамплина выиграл первый старт на ЧР в Чайковском

Представитель Московской областипобедил в первом старте на трамплине К-125 на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплинов в Чайковском, показав рекорд трамплина. Второе место занялиз Татарстана, а замкнул тройку призёровиз Нижегородской области.Напомним, что на этапе «Турне четырёх трамплинов» в Австрии Климов занял третье место.1. Евгений Климов (Московская область) — 291,2.2. Максим Сергеев (Республика Татарстан) — 270,0.3. Денис Корнилов (Нижегородская область) — 253,2.