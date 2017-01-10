Бишль заменит заболевшего Дорфера в составе сборной Германии в Рупольдинге

Вместо 23-летнегов состав команды Германии на этапе в Рупольдинге заявлен 28-летний биатлонист. Дорфер не сможет выступить на домашнем этапе из-за болезни. Об этом сообщает официальный «твиттер» сборной Германии по лыжным видам спорта.Ранее в этом сезоне Дорфер принял участие во втором и третьем этапах Кубка мира. Его лучшим личным результатом стало 36-е место в гонке преследования, а в составе эстафеты он был третьим. Бишль, бежавший на третьем и четвёртом этапах, в эстафетах участия не принимал, а его лучший результат — 22-я позиция в спринте.Этап Кубка мира в Рупольдинге стартует 11 января, когда пройдёт мужская эстафета.