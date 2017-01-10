Гросс: мы не можем быть полностью уверены в чистоте ни одного спортсмена в мире

Старший тренер мужской сборной России по биатлонупризнался, что ему не хочется комментировать выводы, сделанные независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства под руководством«Если говорить об употреблении допинга, то мы не можем быть полностью уверены в чистоте ни одного спортсмена в мире. Что я думаю о докладе Макларена? Не надо менять втягивать в эту историю, я должен сосредоточиться на тренерской работе. Могу только сказать, что любой спортсмен, уличённый в употреблении допинга, должен быть дисквалифицирован, включая и моих подопечных», — цитирует Гросса Süddeutsche Zeitung.