109 лучших легкоатлетов из Кении будут под усиленным наблюдением из-за допинга

109 сильнейших легкоатлетов из Кении будут находиться под наблюдением пяти выбранных независимых врачей, чтобы предотвратить распространение допинга в стране, сообщает AFP. Ранее кенийские доктора обвинялись в том, что они занимаются поставками и введением допинга спортсменам.Кения находится на усиленном наблюдении со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) после серии допинговых скандалов в 2016 году.«Мы разработали этот план действий совместно с IAAF, чтобы остановить распространяющуюся по стране допинговую эпидемию», — сказал на пресс-конференции глава легкоатлетической федерации Кении Джексон Тувей.