Глава USADA: конечно, мы не видим прогресса в борьбе с допингом в России

Глава Американского антидопингового агентства (USADA)заявил, что Россия, по его мнению, не добилась прогресса в борьбе с допингом.«Конечно, мы не видим никаких улучшений в ситуации с допингом в России. Они даже не могут публично признать существование систематической проблемы в своей стране», — приводит слова Тайгерта Reuters.Ассоциация национальных антидопинговых организаций (НАДО) во вторник, 10 января, провела встречу в Дублине, по итогам которой представители 20 национальных антидопинговых агентств выступили с требованиями отстранить всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, а также лишить Россию права проведения международных состязаний, как уже полученных, так и будущих. НАДО считает, что в международных стартах должны участвовать российские спортсмены, прошедшие проверку и согласившиеся выступать под нейтральным флагом.