Определился состав сборной России по биатлону на женскую эстафету в Рупольдинге

Тренерский штаб женской сборной России по биатлону определился с составом команды для участия в эстафете 4х6 км на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, которая пройдёт в четверг, 12 января, и начнётся в 16:30 по московскому времени. В гонке в составе сборной России выступят Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.
В единственной на данный момент эстафете в текущем сезоне за сборную России на этапе в Поклюке бежали Подчуфарова, Акимова, Светлана Слепцова и Анастасия Загоруйко, ставшие шестыми.