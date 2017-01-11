Волков: не удивлён попаданием в сборную России на эстафету в Рупольдинге

Олимпийский чемпион Игр 2014 года в Сочиподелился впечатлениями от включения в состав мужской сборной России на эстафету 4х7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.«Не скажу, что решение включить меня в состав неожиданно. Это планировалось заранее, после Нового года были намётки по стартам. Так что не удивлён. У нас переезд занял часов пять-шесть, и нельзя назвать дорогу лёгкой. Сегодня провели замечательную тренировку, пострелял в своё удовольствие. На данный момент всё в порядке.Состав эстафеты, в принципе, оптимальный. У нас команда по ходу сезона выступает довольно сильно, и нельзя сказать, что тяжело найти спортсменов для эстафетной гонки. Поэтому тренерский штаб хочет каждого попробовать, проверить перед началом чемпионата мира. Что касается перестановок ребят по этапам, то с каждым может случиться всякое, и лучше заранее морально готовить спортсмена к выступлению на любом этапе», — рассказал Волков в эфире программы «Все на матч».Кроме Алексея в составе сборной России выступят Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков.