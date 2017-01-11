Мутко: НАДО должны собирать мочу, а не вмешиваться в политику

Вице-премьер правительства РФ по спорту, туризму и молодёжной политикепрокомментировал призыв Национальных антидопинговых организаций отстранить всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, а также лишить Россию права проведения любых состязаний, как уже полученных, так и будущих.«Антидопинговые организации — это антидопинговые организации, они должны контролировать ситуацию в своей стране, собирать мочу, но не вмешиваться в политику. Если вы посмотрите, за этим стоит абсолютная политика. Мы себя ведём очень и очень порядочно. Но сотрудничать со всем миром не получается, к сожалению. Каждый должен заниматься своим делом, кто-то — сбором проб, выдачей терапевтических исключений, а кто-то политикой. Политические вопросы в компетенции Международного олимпийского комитета и международных спортивных организаций», — приводит слова Мутко «Р-Спорт».Заявление было подписано антидопинговыми организациями Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Ирландии, Японии, Хорватии, Нидерландов, Польши, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, ЮАР, Германии, США и Австрии.