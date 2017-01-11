Журова: возможно, санкции США и странный призыв НАДО — звенья одной цепи

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала призыв Национальных антидопинговых организаций отстранить всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях и лишить Россию права проведения любых состязаний.
«Они могут высказывать своё мнение, но не более. Вообще, странно, что они так ведут себя. Складывается впечатление, что люди сами утаили какие-то грешки. Возможно, им просто хочется взять те медали, которые могли бы достаться россиянам. У тех же финнов отстраняли чуть ли не всех лыжников, но при этом не трогали представителей остальных видов спорта. У нас же почему-то всё началось с лёгкой атлетики, к которой потом приплели вообще всю страну.
За последние полтора года ни один отечественный спортсмен не тестировался в России. Так что люди показывали абсолютно чистые результаты. Даже Макларен об этом сказал. Он говорил, что есть вопросы к Сочи, но не к нашему времени. Боюсь, эта война ещё не закончена. Допустим, США сейчас вводят новые санкции против России. Возможно, это звенья одной цепи», — сказала Журова в интервью RT.