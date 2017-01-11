Мутко объявил о намерении защищаться от нападок на Россию в судебных инстанциях

Вице-премьер правительства РФ по спорту, туризму и молодёжной политике Виталий Мутко подчеркнул, что настало время судиться в связи с непрекращающимися призывами наказать Россию за допинговый скандал. Ранее антидопинговые организации 19 стран выступили за отстранение всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
«Это продуманная атака на российский спорт, целью которой является дискредитация. Это общий тренд, что русские виноваты. Мы нужны всем неконкурентоспособные. Могу сказать одно: мы делали и будем делать всё, чтобы защищать наших спортсменов. Наверное, мы очень мягкие. Пора переводить это всё в правовую плоскость, выходить в судебные инстанции. Именно в судебные, потому что в спортивном арбитраже это делать бесполезно. Все эти заявления беспочвенны. Абсолютно уверен, что всё-таки большинство международных спортивных организаций не будут смешивать это дело с политикой», — цитирует Мутко «Р-Спорт».