Директор школы имени Аркаева: старик ушёл — забудьте его, у меня всё чики-пуки

Виктор Аверьянов, директор школы олимпийского резерва имени Аркаева, прокомментировал информацию о том, что заслуженный тренер СССР и России Леонид Аркаев мог приставать к несовершеннолетним гимнасткам.
«Я не работал, когда они там чёрт-те что делали. Как я приступил, у меня всё чики-пуки. Всё нормально, всё идёт своим чередом. Люди занимаются, тренируются, больше ничего не делаем. Всё, повторюсь, нормально, едем на соревнования. Забудьте эту тему, старика, ушёл и ушёл. Написал заявление, ушёл — хорош. Дайте ему спокойно век дожить», — сказал Аверьянов в интервью телеканалу «ТелеСеть Мордовии».