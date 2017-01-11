Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

11 января на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдёт вторая в текущем сезоне мужская эстафета 4х7,5 км. Гонка начнётся в 16:30 по московскому времени. В составе сборной России на первом этапе выступит, на втором —, на третьем —, на четвёртом —В первой эстафете сезона в Поклюке (Словения) россияне заняли второе место. В той гонке выступили«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию эстафеты: