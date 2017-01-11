В британском парламенте предложили вновь расспросить Коэ по делу о коррупции

Глава комитета по спорту британского парламентасказал, что президент Международной ассоциации легкоатлетических федерацийвновь должен был расспрошен по делу о коррупционных схемах в IAAF. Накануне бывший британский легкоатлетсообщил, что Коэ был проинформирован о коррупционных схемах в IAAF до того, как об этом стало известно прессе. В ноябре 2016 года несколько зарубежных изданий сообщили, что представители IAAF требовали взятки от спортсменов за сокрытие положительных результатов допинг-проб.«На многие вопросы по-прежнему нет ответов, Коэ нужно дать объяснения. Мы обеспокоены тем, что с учётом слов Бедфорда заявлениям Коэ не хватает достоверности», — цитирует Коллинса The Guardian.