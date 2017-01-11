Торгованов: гандболистам сборной РФ не хочется бороться за 8-9-е место

Главный тренер сборной России по гандболурассказал о настрое команды на предстоящий чемпионат мира во Франции. На первом этапе россияне сыграют с командами Франции, Польши, Норвегии, Бразилии и Японии. Турнир пройдёт с 11 по 29 января.«После чемпионата Европы мы общались с ребятами и говорили, что нам не хочется бороться за 8-9-е место, потому что наша цель — сражаться за высокие позиции.Каждый игрок должен рваться в бой, так как не каждому выпадает шанс принять участие в чемпионате мира. По большому счёту, команда существует год, по сравнению с тем же чемпионатом Европы состав у нас обновился. Надеюсь, что во Франции у нас всё будет хорошо», — цитирует Торгованова официальный сайт ФГР.