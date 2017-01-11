Отстранённые гребцы Дьяченко и Подольская вошли в список кандидатов в сборную РФ

Российские гребцы, в конце июля отстранённые Международной федерацией каноэ от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро из-за того, что их имена были упомянуты в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством, включены в список кандидатов в сборную России на 2017 год, сообщает официальный сайт Минспорта РФ.Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэв декабре сообщил, что ICF вынесет решение по Дьяченко и Подольской в январе-феврале.