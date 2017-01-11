Шляхтин: пока ни одной индивидуальной заявки от россиян в IAAF подано не было

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетикизаявил, что пока ни один российский легкоатлет не отправил индивидуальную заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций для участия в международных соревнованиях, а также сказал, что у ВФЛА нет денег для оплаты тестирования спортсменов. Ранее сообщалось, что заявку отправила чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка«Пока ни одной индивидуальной заявки от российских легкоатлетов не было подано.Никак на процесс понятных сроков сдачи допинг-тестов не повлияешь. Если спортсмен включён в международный пул, его должны тестировать и контролировать, если он не в этом пуле, надо искать деньги и тестировать спортсменов за плату, что мы делали в прошлом году. На сегодняшний день у федерации средств нет, этим вопросом мы будем заниматься только во второй половине января.Сейчас нет такого положения, что спортсмен должен сдать три внесоревновательные пробы. Есть пул тестирования, который полностью контролирует международная лаборатория. Она отслеживает действия спортсмена и принимает решения, где он должен быть протестирован», — цитирует Шляхтина «Р-Спорт».