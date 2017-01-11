Шумилова победила в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске

Призёр Олимпийских игр Екатерина Шумилова победила в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка России по биатлону в Ижевске. Второе место заняла Лариса Надеева. Третий результат продемонстрировала Лариса Куклина.
Биатлон. Кубок России. Ижевск. Спринт. 7,5 км. Женщины
1. Екатерина Шумилова (ХМАО) — 24.36,6 (1).
2. Лариса Надеева (Свердловская область) — +0,6 (1).
3. Лариса Куклина (ЯНАО) — +18,4 (1).
4. Анастасия Евсюнина (Новосибирская область) — +21,3 (0).
5. Александра Алексешникова (Новосибирская область) — +23,5 (1).